Референдум щодо Brexit: британці сьогодні вирішать питання членства країни в ЄС

У Великобританії вранці у четвер, 23 червня, починається референдум, на якому виборці мають вирішити питання про членство країни в Євросоюзі, повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що ділянки у всіх 382 виборчих округах відкриті з 7 годин ранку за місцевим часом (09:00 за Києвом). Бажаючі зможуть віддати свій голос аж до 22 години (00:00 за Києвом). При цьому офіційні опитування при виході з виборчих дільниць проводитися не будуть. Телеканалам не дозволено давати прогнози.

Як очікується, всі голоси будуть підраховані до ранку 24 червня. Виборча комісія оголосить про підсумки референдуму до початку робочого дня у Великобританії.

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Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним соціологічним інститутом ComRes за замовленням газети Daily Mail 48 відсотків британців виступає за збереження країни в ЄС, що на 6 відсотків більше, ніж тих, хто підтримує Brexit.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Великобританії Джорджа Осборна, вихід країни з Євросоюзу обійдеться їй у 30 мільярдів фунтів в найближчі 4 роки, що змусить уряд країни підняти податки і урізати фінансування соціальних програм.