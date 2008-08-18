Медведєв: ми ні на кого не нападаємо

Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє про те, що «у Росії є всі можливості, щоб захистити своїх громадян від агресії».

«Ми завжди були миролюбною державою, – сказав Медведєв при спілкуванні з ветеранами Курської битви. - І немає прикладів в історії, коли російська держава відкривала першою військові дії». «Ми ні на кого не нападаємо, а забезпечуємо життя і гідність громадян, зокрема, інших держав», – цитує президента РФ ІТАР-ТАРС.

«Ми ніколи не допустимо, щоб хтось безкарно вбивав наших громадян. Вони одержуватимуть нищівну відповідь», – вказав президент Росії.

«У Росії є можливості – і економічні, і політичні, і військові для такої відповіді», – сказав Медведєв. «Ілюзій із цього приводу ні у кого вже не залишилося», – упевнений він.

«Ми не хочемо загострення обстановки, а хочемо, щоб нас поважали, поважали наш народ, наші цінності», – підкреслив глава РФ.

«Агресія з боку грузинських властей, з якою ми зіткнулися 10 днів тому, не має прикладів в історії. Це за рамками розуміння! Військова машина застосовується проти мирних громадян, зокрема, яких іноді називають своїми громадянами, і миротворців», – сказав Медведєв.

Газета.ру