Прихильники Brexit вирвалися в лідерство після підрахунку 50% округів

Станом на 5:39 за Києвом дані про результати отримані з 50% виборчих округів, повідомляє РБК з посиланням на ВВС. За вихід зі складу ЄС проголосували 7 328 млн учасників референдуму, проти – 6 982 млн. Поки немає даних з 198 регіонів – в основному графств центральної Англії та кількох районів Лондона.

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Відзначається, що за вихід з ЄС проголосували більшість районів північної та південної Англії, найбільші міста Уельсу, а також такі промислові центри як Ковентрі, Сандерленд, а також Шеффілд, який до початку референдуму вважався містом, в якому повинні були перемагати противники Brexit.

У Лондоні місцеві виборці проголосували в основному за збереження членства в ЄС, причому, як вказує експерт Кентського університету Метью Годвін, їм вдалося зміцнити свої позиції в порівнянні з прогнозами, приблизно на 4%. Проте в Ліверпулі, Глазго і Ньюкаслі, де прихильники ЄС здобули перемогу, євроскептики зуміли додати в середньому 3-4%. Аналогічна ситуація складалася в невеликих містах, де прихильникам Brexit передбачали 55% підтримки, а в результаті в Донкастері, Бостоні, Іпсвічі вони отримали близько 60%.

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У Шотландії противники Brexit перемогли практично у всіх регіонах, в тому числі в Единбурзі, Глазго і Данді. У Північній Ірландії голоси розділилися, у тому числі і в різних районах Белфаста.

Політолог Кріс Ханретті з університету Іст Англі, який встановлював прогноз напередодні референдумуя, визнав у своєму Twitter, що допустив помилку в розрахунках явки. Близько 5 ранку він припустив, що прихильники ЄС отримають за підсумками референдуму 47% голосів підтримки.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії відбулося голосування на референдумі про те, чи залишатися країною у складі Європейського союзу.