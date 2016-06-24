Папа Франциск під час візиту в Єреван засудив геноцид вірменів - BBC

Минулого року понтифік уже називав убивства вірмен "першим геноцидом ХХ століття", викликавши різку реакцію Анкари, повідомляє BBC Україна.

"Ця трагедія, цей геноцид, на жаль, ознаменував початок печальної серії великих катастроф минулого століття", - сказав понтифік у зверненні до вірменського президента Сержа Саргсяна цього разу.

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Він додав, що ці убивства "стали можливими через викривлені расові, ідеологічні чи релігійні цілі, що затьмарили розуми мучителів аж до рівня планування винищення цілих народів".

Слова папи в Єревані зустріли оваціями.

Анкара поки не давала нових коментарів щодо цього.

За оцінками вірменських та багатьох незалежних істориків, під час Першої світової війни внаслідок систематичних убивств загинули 1,5 млн вірмен. Геноцид вірмен засудили багато країн світу.

Туреччина визнає, що багато вірменів-християн, які жили в Османській імперії, були вбиті під час зіткнень з урядовими військами під час Першої світової, але вважає число загиблих завищеними і заперечує, що вбивства відбувалися виключно за національною ознакою.