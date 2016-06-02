Визнання геноциду вірмен Бундестагом: Туреччина відкликає посла в Німеччині

"Посол Туреччини в Берліні Хусейн Авні Карслиоглу викликаний до Анкари", - цитує ТАСС турецький канал 24 TV.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 червня, нижня палата парламенту Німеччини підтримала резолюцію, що визнає події 1915 року в Османській імперії геноцидом вірменського населення з боку турків.

Нагадаємо, Туреччина з цим категорично не згодна і вкрай різко реагує на будь-яку офіційну заяву про ті події, якщо в ньому є слово "геноцид".