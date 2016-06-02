Визнання геноциду вірмен Бундестагом: Туреччина відкликає посла в Німеччині
15:07, 02 червня 2016Світ
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Посол Турецької республіки в Берліні Хусейн Авні Карслиоглу відкликаний на батьківщину для консультацій після прийняття Бундестагом резолюції щодо визнання геноциду вірмен в Османській імперії.
Посол Туреччини відкликаний з Німеччини / УНІАН
"Посол Туреччини в Берліні Хусейн Авні Карслиоглу викликаний до Анкари", - цитує ТАСС турецький канал 24 TV.
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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 червня, нижня палата парламенту Німеччини підтримала резолюцію, що визнає події 1915 року в Османській імперії геноцидом вірменського населення з боку турків.
Нагадаємо, Туреччина з цим категорично не згодна і вкрай різко реагує на будь-яку офіційну заяву про ті події, якщо в ньому є слово "геноцид".
Німеччина офіційно визнала геноцид вірмен в Османській імперії
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