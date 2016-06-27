У Раді Федерації Росії зробили прогноз тривалості "життя" антиросійських санкцій

Про це повідомляє "РИА Новости".

"В кращому разі санкції проживуть до кінця року, мені так здається. Далі будуть обговорення", - сказала Матвієнко.

За її словами, Європі потрібно "йти від радикальних поглядів, потрібні добра воля і зустрічний рух".

Читайте такожУ Кремлі прокоментували можливе зняття санкцій після Brexit

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році країни Заходу ввели санкції проти РФ за анексію Криму і агресію проти України.

Влада Росії у відповідь встановили заборону на імпорт в РФ продуктів харчування із західних країн. Пізніше США і ЄС прив'язали скасування санкцій до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. 31 липня дія санкцій ЄС проти Росії закінчується.

Наступного тижня Євросоюз повинен прийняти рішення про продовження цих санкцій. Вони передбачають обмеження співпраці з російськими банками, імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєннями.