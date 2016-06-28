Відлуння Brexit: ЗМІ дізналися дату оголошення імені нового прем'єра Британії

Про це повідомили джерела в партії, передає ZN.UA з посиланням на британські ЗМІ.

Раніше передбачалося, що ім'я нового прем'єр-міністра буде оголошено 2 вересня.

Як відомо, у Великобританії лідер правлячої партії автоматично стає прем'єр-міністром.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Кемерон анонсував свою відставку.

Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою. Багато з них закликають Великобританію якомога швидше почати переговори про вихід із Союзу.