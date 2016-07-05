Глава МВС Іраку подав у відставку після вибухів у Багдаді

"Я подав заяву про відставку прем'єр-міністру (Іраку Хайдеру Абаді)", - повідомив Габбан журналістам, передає Бі-бі-сі. За його словами, автомобіль, що вибухнув у торговельному районі, прибув з провінції Діяла і, швидше за все, успішно пройшов через всі КПП на своєму шляху.

Читайте такожКількість загиблих внаслідок терактів у Багдаді зросла до 213 осіб

Чинний глава МВС визнав, що контрольні пункти, встановлені по всьому місту, "абсолютно марні".

У неділю в іракській столиці сталися два потужних вибухи: спочатку в жвавому районі Ель-Каррада біля ресторану був підірваний замінований автомобіль, а потім на півночі міста пролунав ще один вибух.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Коли на місце трагедії прибув прем'єр-міністр Іраку, розгнівані городяни почали кидати каміння в його автомобіль.

Вибухи сталися через тиждень, після того, як іракські урядові війська повернули під свій контроль місто Фаллуджа, яке перебувало під контролем "Ісламської держави".