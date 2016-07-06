"Вічна жертва": журналісти знайшли чоловіка, якого "вбивають" під час кожного теракту

Співробітники France 24 знайшли цю "вічну жертву" і з'ясували, чому його фотографія регулярно спливає в новинах.

З початку 2016 року ця людина "загинула" при теракті в аеропорту Стамбула, при катастрофі літака EgyptAir і був убитий в гей-клубі в Орландо. Крім того, коли в Мексиці 19 червня вбили кількох демонстрантів, саме його назвали представником влади, що віддав наказ відкрити вогонь.

Цей фейк виник ще в травні 2016 року. Після того, як пасажирський літак EgyptAir впав у Середземне море, авіакомпанія написала твіт про катастрофу. У відповідь на нього хтось написав, що серед пасажирів був чоловік на фотографії.

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Автор повідомлення назвав його "братом Альфонсо". З'ясувалося, що "брат Альфонсо" вже з'являвся раніше в інтернеті - в тому числі у зв'язку з бійкою в мексиканському торговому центрі.

Тепер вдалося розібратися, хто зображений на фото і чому його обличчя постійно з'являється в новинах після гучних подій. Для цього журналісти звернулися до користувачів, які публікували знімок. Всі вони розповіли схожу історію: людина на фотографії виявилася боржником, який не повертає гроші. "Наша мета - зруйнувати його репутацію. Ми хочемо, щоб весь світ знав його в обличчя", - розповів один з них.

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Французькі журналісти знайшли і саму "жертву", але вирішили не розкривати ім'я чоловіка. Він розповів, що дійсно заборгував кільком людям, і припустив, що таким чином йому мстять. За його словами, він звертався до ЗМІ з проханням видалити знімок, але не отримав відповіді.

Після публікації France 24 The New York Times довелося видалити фотографію чоловіка з ролика, в якому він згадувався як жертва теракту в гей-клубі в Орландо.