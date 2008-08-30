Ураган «Густав» йде шляхом «Катріни»

Тропічний ураган «Густав» загрожує Кубі, а також американським штатам Луїзіана та Міссісіпі.

«Густав» набув у п`ятницю ввечері силу урагану першої категорії небезпеки. Зараз швидкість вітру в ньому становить 121 км на годину. Він рухається зі швидкістю 19 км на годину в північно-західному напрямі. Епіцентр урагану перебуває за 160 км на схід від острова Великий Кайман, повідомляє NEWSru з посиланням на ІТАР-ТАСС.

За даними метеорологів, уже сьогодні «Густав» пройде над Кубою, а в неділю продовжить рух у Мексиканській затоці. Фахівці вважають, що найближчим часом він досягне третьої категорії небезпеки.

Через наближення урагану триває масштабна підготовка до евакуації жителів Нового Орлеана (штат Луїзіана). Це місто 2005 року дуже постраждало від ураганів «Катріна» і «Ріта», тому представники місцевої влади, прагнучи уникнути повторення минулих помилок, що коштували життя понад 1,8 тис. осіб, ґрунтовно готуються до удару стихії. Тим більше, що «Густав» поки рухається тією ж траєкторією, якою йшов ураган «Катріна».

У Новому Орлеані, як і в усьому штаті Луїзіана, оголошено надзвичайний стан. Влада готова вивезти з небезпечних районів на узбережжі Мексиканської затоки до 1 млн. осіб.

Через наближення урагану надзвичайний стан оголошено також у штаті Міссісіпі.

Компанії, які видобувають нафту в Мексиканській затоці, уже евакуювали сотні працівників з бурових платформ.