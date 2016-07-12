Влада Австрії хоче конфіскувати дім, де народився Гітлер

23:23, 12 липня 2016
Світ
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Австрійська владасті має намір конфіскувати розташований у місті Браунау-ам-Інн будинок, де в 1889 році народився Адольф Гітлер, щоб перешкодити неонацистам перетворити це приміщення на місце паломництва.

REUTERS

Нинішня власниця будинку, місцева пенсіонерка, навідріз відмовилася його продавати, пише BBC.

Австрійський уряд орендує це приміщення з 1972 року і в даний час платить за нього 4800 євро в місяць.

Однак в уряді виникли розбіжності з приводу того, що робити з будинком далі.

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Міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка пропонує знести будівлю, але є і ті, хто пропонує відкрити в ньому музей або навіть магазин з метою його "деполітизації".

"Рішення приймати доведеться, тому що республіка має намір перешкодити неонацистам перетворити цей будинок у культове місце, як це бувало в минулому, коли у ньому збиралися люди і вигукували нацистські гасла. На мій погляд, потрібно стерти з лиця землі", - заявив міністр.

Однак віце-канцлер Райнхольд Міттерленер запропонував організувати в будинку музей, який би мав історичну та культурну цінність.

За відомостями Центру документації австрійського Опору, що збирає дані про жертви нацистського режиму, будинок в Браунау-ам-Інні привертає до себе все більше число відвідувачів.

При цьому керівник центру Герхард Баумгартнер вважає, знесення будівлі не вирішить проблеми, так як праві екстремісти просто будуть збиратися в якому-небудь місці по сусідству - на площі чи в парку.

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Він пропонує повністю змінити призначення будівлі, розмістивши в ньому магазин або пожежне депо, "щоб ні в кого не виникало бажання сфотографуватися на його тлі".

У минулому в цьому будинку розташовувалися майстерні для інвалідів, але з 2011 він пустує, так як, за словами представників австрійського МВС, його власниця неодноразово відкидала пропозиції влади про продаж і навіть відмовлялася обговорювати майбутнє будівлі.

REUTERS

Тепер влада має намір провести процедуру конфіскації з компенсацією - аналогічну тій, що застосовується для знесення будинків при будівництві великих об'єктів інфраструктури, наприклад, залізниць.

Для запуску процедури потрібно спеціальне обговорення в парламенті, куди вже направлені відповідні документи, який повинен санкціонувати конфіскацію.

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У разі позитивного рішення подальшу долю будинку буде визначати комісія у складі 12 членів, куди увійдуть політики, адміністратори, вчені та громадські діячі.

На сьогоднішній день єдиною вказівкою на історичне значення будівлі є встановлена біля його входу пам'ятна дошка з написом "За мир, свободу і демократію. Ні фашизму. Мільйони полеглих нагадують нам про це". Ім'я Гітлера не згадується.

Батьки Адольфа Гітлера прожили в будинку на вулиці Зальцбургер-форштадт всього кілька тижнів, а незабаром після його народження сім'я переїхала в інший район. Коли Гітлеру було три роки, сім'я виїхала з Браунау-ам-Інна назавжди.

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