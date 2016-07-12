Влада Австрії хоче конфіскувати дім, де народився Гітлер

Нинішня власниця будинку, місцева пенсіонерка, навідріз відмовилася його продавати, пише BBC.

Австрійський уряд орендує це приміщення з 1972 року і в даний час платить за нього 4800 євро в місяць.

Однак в уряді виникли розбіжності з приводу того, що робити з будинком далі.

Читайте такожПерший тираж перевидання Mein Kampf розкупили ще за попереднім замовленням - The Telegraph

Міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка пропонує знести будівлю, але є і ті, хто пропонує відкрити в ньому музей або навіть магазин з метою його "деполітизації".

"Рішення приймати доведеться, тому що республіка має намір перешкодити неонацистам перетворити цей будинок у культове місце, як це бувало в минулому, коли у ньому збиралися люди і вигукували нацистські гасла. На мій погляд, потрібно стерти з лиця землі", - заявив міністр.

Однак віце-канцлер Райнхольд Міттерленер запропонував організувати в будинку музей, який би мав історичну та культурну цінність.

За відомостями Центру документації австрійського Опору, що збирає дані про жертви нацистського режиму, будинок в Браунау-ам-Інні привертає до себе все більше число відвідувачів.

При цьому керівник центру Герхард Баумгартнер вважає, знесення будівлі не вирішить проблеми, так як праві екстремісти просто будуть збиратися в якому-небудь місці по сусідству - на площі чи в парку.

Читайте такожГітлер хотів викрасти Папу Римського - ЗМІ

Він пропонує повністю змінити призначення будівлі, розмістивши в ньому магазин або пожежне депо, "щоб ні в кого не виникало бажання сфотографуватися на його тлі".

У минулому в цьому будинку розташовувалися майстерні для інвалідів, але з 2011 він пустує, так як, за словами представників австрійського МВС, його власниця неодноразово відкидала пропозиції влади про продаж і навіть відмовлялася обговорювати майбутнє будівлі.

Тепер влада має намір провести процедуру конфіскації з компенсацією - аналогічну тій, що застосовується для знесення будинків при будівництві великих об'єктів інфраструктури, наприклад, залізниць.

Для запуску процедури потрібно спеціальне обговорення в парламенті, куди вже направлені відповідні документи, який повинен санкціонувати конфіскацію.

Читайте такожНімецький ресторатор знайшов у своїй садибі таємний погріб Гітлера

У разі позитивного рішення подальшу долю будинку буде визначати комісія у складі 12 членів, куди увійдуть політики, адміністратори, вчені та громадські діячі.

На сьогоднішній день єдиною вказівкою на історичне значення будівлі є встановлена біля його входу пам'ятна дошка з написом "За мир, свободу і демократію. Ні фашизму. Мільйони полеглих нагадують нам про це". Ім'я Гітлера не згадується.

Батьки Адольфа Гітлера прожили в будинку на вулиці Зальцбургер-форштадт всього кілька тижнів, а незабаром після його народження сім'я переїхала в інший район. Коли Гітлеру було три роки, сім'я виїхала з Браунау-ам-Інна назавжди.