Зіткнення поїздів в Італії: кількість жертв зросла до 27
08:14, 13 липня 2016Світ
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Кількість жертв зіткнення двох пасажирських поїздів в провінції Барі на півдні Італії зросла до 27 осіб. Кількість поранених зросла до понад 50.
Про це повідомляє Ansa.
Раніше було відомо про 25 загиблих. Зараз кількість тих, хто отримав поранення, не змінилося.
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Шестеро людей перебувають у критичному стані. Влада попереджає, що кількість жертв може знову зрости.
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