Зіткнення поїздів в Італії: кількість жертв зросла до 27

Про це повідомляє Ansa.

Раніше було відомо про 25 загиблих. Зараз кількість тих, хто отримав поранення, не змінилося.

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Шестеро людей перебувають у критичному стані. Влада попереджає, що кількість жертв може знову зрости.