«Густав» досяг США: два мільйони людей залишили штат Луїзіана
08:23, 01 вересня 2008Світ
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Ураган рухається до Нового Орлеана
Ураган "Густав" рано вранці у понеділок досяг побережжя США, повідомляє AFP з посиланням на Національний центр прогнозування ураганів. Стихія у вигляді зливи і сильного вітру вдарила по узбережжю Мексиканської затоки.
Наразі фронт урагану проходить над дельтою річки Міссісіпі і продовжує рухатися у напрямі Нового Орлеана. Раніше стало відомо, що два мільйони осіб, рятуючись від лиха, що наближається, залишили штат Луїзіана.
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