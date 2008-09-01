«Густав» досяг США: два мільйони людей залишили штат Луїзіана

Ураган "Густав" рано вранці у понеділок досяг побережжя США, повідомляє AFP з посиланням на Національний центр прогнозування ураганів. Стихія у вигляді зливи і сильного вітру вдарила по узбережжю Мексиканської затоки.

Наразі фронт урагану проходить над дельтою річки Міссісіпі і продовжує рухатися у напрямі Нового Орлеана. Раніше стало відомо, що два мільйони осіб, рятуючись від лиха, що наближається, залишили штат Луїзіана.

Лента.ру