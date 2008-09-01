Грузія зізналася у використанні касетних бомб у Південній Осетії

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Грузія визнала використання її збройними силами касетних бомб в ході військової операції в Південній Осетії. Як повідомляє Associated Press, у листі з Міністерства оборони Грузії, що надійшов правозахисникам, підтверджується застосування цих боєприпасів в районі Рокського тунелю, який сполучає Північну і Південну Осетії.

У Тбілісі заявили, що використовували касетні бомби М85. Агентство зауважує, що аналогічні боєприпаси використовував Ізраїль під час війни з "Хізбаллою" в Південному Лівані в 2006 році.

Раніше Human Rights Watch звинуватила у використанні касетних бомб Росію, проте в Генштабі спростували ці твердження, нагадує Лента.ру.

У травні 2008 року в Дубліні більше ста держав схвалили текст конвенції, що забороняє виробництво і застосування касетних боєприпасів. Ані Росія, ані Грузія не беруть участі в цій конвенції.

Особливістю касетних бомб є наявність в їхньому складі кількох бойових елементів, які розсіваються в повітрі і за рахунок цього збільшують площу і ефективність ураження в порівнянні із звичайними боєприпасами. У той же час бомби даного типа представляють серйозну загрозу для мирного населення, оскільки не всі бойові елементи - а їхня кількість може сягати кількох десятків і навіть сотень - підриваються при падінні. Частина з них, фактично, перетворюється на міни уповільненої дії.