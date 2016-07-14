У Південній Кореї солдатів навчають балету (фоторепортаж)
18:11, 14 липня 2016Світ
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Для південнокорейських солдатів, які проходять службу на військовій базі в Паджу в районі демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї, організували балетний клас як дозвілля.
REUTERS
Судячи з фото, такий вид занять користується популярністю серед військових в Південній Кореї.
Як сообьщал УНІАН, на початку травня, перед з'їздом правлячої партії КНДР, іноземним журналістам показали "повсякденне життя" в Північній Кореї.
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