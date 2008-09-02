В Африці зник літак зі співробітниками Місії ООН

На сході Демократичної Республіки Конго зник літак з працівниками гуманітарної Місії Організації Об`єднаних Націй.

Як повідомляє радіо «Свобода», за даними представників Місії ООН у Конго, невеликий літак, на борту якого могли перебувати до 19 пасажирів, прямував зі столиці цієї центральноафриканської країни Кіншаси в місто Букава. Проте він не здійснив посадку ані в цьому місті, ані на сусідніх аеродромах.