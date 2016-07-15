Олланд назвав напад в Ніцці терактом

Франція пережила жахливий удар, заявив французький лідер Франсуа Олланд, виступаючи із зверненням до нації після того, як водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп людей в Ніцці, передає The Telegraph.

За його словами, не можна заперечувати, що те, що трапилося, було терактом.

Президент Франції зазначив, що жертвами нападу стали 77 осіб, 20 поранених перебувають у критичному стані. Серед загиблих також є діти. Водій вантажівки, який здійснив атаку був убитий.

«Франція сумує, Франції завдали удар, але Франція буде сильна. Вона буде сильніше, ніж ті, хто завдав їй удару», - заявив президент.

Олланд зазначив, що прийняв рішення залучити до забезпечення безпеки додаткові сили правоохоронців.

Крім того, в країні на три місяці продовжено режим надзвичайного стану, дія якого мала скінчитися 26 липня. Крім того він пообіцяв, що Франція посилить свої дії в Сирії і Іраку. «Ми будемо продовжувати бити тих, хто нападає на нас, в їх лігві», — сказав він.

Президент також заявив, що 15 липня він попрямує в Ніццу, щоб надати свою підтримку.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту в Ніцці загинули понад 77 осіб.