ЮНЕСКО внесла до списку всесвітньої спадщини чотири видатних об'єкта

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, в список потрапила стародавня система водопостачання в Ірані (Перський кяриз). У неї входять акведуки, канали, різні резервуари і водяні млини.

Протягом століть ця система підтримувала сільськогосподарські райони Ірану, які розташовані в посушливій місцевості.

У Китаї в список включено ландшафт наскального мистецтва Цзоцзян Хуашань.

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В Індії були включені руїни Наланди Махавихара - це древній буддійський університет і монастирський комплекс, який зараз намагаються відродити.

Також ЮНЕСКО включила в список релігійно-культовий центр Нан-Мадол, розташований у Східній Мікронезії. Цей пам'ятник являє собою 99 дрібних штучних острівців, при будівництві яких використовувалися базальт і коралове галька.

Нан-Мадол відразу ж потрапив у список об'єктів ЮНЕСКО, що перебувають у небезпеці через будівництва навігаційного каналу.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЮНЕСКО зажадала від Києва звільнити від зовнішньої реклами буферні зони Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.