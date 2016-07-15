ЮНЕСКО внесла до списку всесвітньої спадщини чотири видатних об'єкта
Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнили чотири об'єкта.
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, в список потрапила стародавня система водопостачання в Ірані (Перський кяриз). У неї входять акведуки, канали, різні резервуари і водяні млини.
Протягом століть ця система підтримувала сільськогосподарські райони Ірану, які розташовані в посушливій місцевості.
У Китаї в список включено ландшафт наскального мистецтва Цзоцзян Хуашань.
Читайте такожПредставники ЮНЕСКО прибули в зруйновану бойовиками Пальміру
В Індії були включені руїни Наланди Махавихара - це древній буддійський університет і монастирський комплекс, який зараз намагаються відродити.
Також ЮНЕСКО включила в список релігійно-культовий центр Нан-Мадол, розташований у Східній Мікронезії. Цей пам'ятник являє собою 99 дрібних штучних острівців, при будівництві яких використовувалися базальт і коралове галька.
Нан-Мадол відразу ж потрапив у список об'єктів ЮНЕСКО, що перебувають у небезпеці через будівництва навігаційного каналу.
Як повідомляв УНІАН, раніше ЮНЕСКО зажадала від Києва звільнити від зовнішньої реклами буферні зони Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.