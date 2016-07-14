ЮНЕСКО вимагає звільнити буферні зони Софії Київської та Лаври від реклами

Про це повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, який був у складі української делегації на 40-й сесії ЮНЕСКО у Стамбулі, поінформували УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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«Окрім позитивного рішення щодо збереження Софії Київської та Лаври у списку ЮНЕСКО об’єктів Всесвітньої спадщини, ми отримали ще одне революційне рішення. І, на моє переконання, вкрай важливе. У тексті резолюції з’явилося суворе попередження ЮНЕСКО про те, що в буферній зоні не повинно бути зовнішньої реклами. І ми будемо приводити територію у відповідність до вимог організації», - підкреслив Резніков.

Як повідомлялося, спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) на своїй 40-й сесії прийняла рішення зберегла Софію Київську та Києво-Печерську лавру у списку об'єктів Всесвітньої спадщини.

Заповідник «Софія Київська» та Лавра перебували під загрозою виключення через забудову буферної зони, проте за останній час було прийнято кілька рішень, які переконали ЮНЕСКО залишити їх у списку.