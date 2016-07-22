Байден: США готові допомогти Туреччині у розслідуванні спроби держперевороту

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на NTV.

Байден закликав Туреччину проводити розслідування обставин спроби перевороту таким чином, щоб суспільна довіра до демократичних інститутів та законодавства лише зміцнювалася. Він в черговий раз засудив "зроблену минулого тижня спробу перевороту проти демократично обраного уряду Туреччини" і висловив "свою беззастережну підтримку турецькій демократії".

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Політики також обговорили зміцнення співробітництва в боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану для розслідування справи про спробу військового перевороту.

За словами турецького президента, введення особливого режиму безпеки необхідно для «протидії загрозам демократії, верховенства закону, прав і свобод наших громадян». Введення режиму НС означає, що з цього моменту президент та уряд зможуть приймати нові закони без парламенту.