Конституційний суд Росії розгляне скаргу на закон про приєднання Криму до Росії

В документах суду йдеться, що скаргу на закон "Про прийняття в РФ республіки Крим та освіти у складі нових суб'єктів РФ - республіки Крим та міста федерального значення Севастополя" в КС подав громадянин на прізвище Оленєв, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Заявник скаржиться, що перша частина четвертої статті закону порушує його конституційні права. Ця частина стосується визнання жителів Криму і Севастополя громадянами Росії. Винятком із закону є ті, хто захотів зберегти своє колишнє громадянство.

У документі не уточнюється, що цей закон порушує права заявника. Зараз скарга розглядається суддями. В суді не уточнили, коли саме по ній буде прийняте рішення.

Як повідомляв УНІАН, в українському уряді заявили, що видобуток Російською Федерацією газу у виключній морській зоні України в Чорному морі після анексії Криму стане предметом судових позовів.