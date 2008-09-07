У Чечні впав головний міст

У Чеченській республіці обрушився міст через річку Аргун.

Інцидент стався на федеральній трасі "Кавказ". За словами очевидців, проліт довжиною в п`ятдесят два метри впав у той момент, коли на мосту знаходилося декілька машин.

На щастя, автомобілі вже встигли проїхати аварійну ділянку, передає Первый канал. Ніхто не постраждав.

За повідомленнями деяких ЗМІ причиною руйнування моста могло стати часте пересування по ньому важкої військової техніки.