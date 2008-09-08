Росія встановить дипвідносини з Осетією і Абхазією 9 вересня – ЗМІ

Росія офіційно встановить дипломатичні відносини з Південною Осетією і Абхазією 9 вересня, повідомляє газета "Коммерсант" у понеділок з посиланням на джерело в МЗС Абхазії.

За інформацією видання, консультації на цю тему активно велися у суботу і в неділю, коли до Москви під приводом участі в торжествах з нагоди Дня міста приїхали президент Південної Осетії Едуард Кокойти і абхазький лідер Сергій Багапш. Джерела в МЗС Південної Осетії повідомили також, що в Цхінвалі вже йдуть пошуки відповідної будівлі для російського посольства.

В той же час, для переговорів з президентом Росії Дмитром Медведєвим з питання врегулювання конфлікту між Грузією і Росією до Москви прибули президент Франції Ніколя Саркозі, голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, і верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хав’єр Солана. На думку видання, надзадача візиту делегації - переконати Росію в необхідності відмовитися від свого рішення визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Крім того, на переговорах обговорюватимуться плани по створенню групи міжнародних спостерігачів у складі близько 150-200 поліцейських з країн Євросоюзу, яких передбачається розмістити в Грузії, а потім замінити ними російські війська навколо Південної Осетії, відзначає Лента.ру.

Президент Медведєв дав вказівку МЗС РФ налагодити дипломатичні відносини з Південною Осетією і Абхазією 26 серпня, відразу після оголошення про визнання незалежності двох країн. Нагадаємо, що крім Росії у якості самостійних держав самопроголошені республіки визнала Нікарагуа.