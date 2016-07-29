У Каліфорнії невідомий застрелив поліцейського
18:43, 29 липня 2016Світ
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В Сполучених Штатах у місті Сан-Дієго поліцейський, поранений в нічний перестрілці, загинув у лікарні від вогнепального поранення.
REUTERS
Як повідомляє Reuters, поліція затримала підозрюваного і шукає спільників, передає Радіо Свобода.
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У четвер ввечері в Сан-Дієго в Каліфорнії невідомий відкрив стрілянину по поліцейським. Двоє співробітників отримали поранення. Мотиви нападника невідомі.
Хвиля агресії відносно співробітників правопорядку в США піднялася після масових демонстрацій у зв'язку з недавніми вбивствами афроамериканців в Міннесоті і Луїзіані.
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