У Каліфорнії невідомий застрелив поліцейського

18:43, 29 липня 2016
Світ
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В Сполучених Штатах у місті Сан-Дієго поліцейський, поранений в нічний перестрілці, загинув у лікарні від вогнепального поранення.

REUTERS

Як повідомляє Reuters, поліція затримала підозрюваного і шукає спільників, передає Радіо Свобода.

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У четвер ввечері в Сан-Дієго в Каліфорнії невідомий відкрив стрілянину по поліцейським. Двоє співробітників отримали поранення. Мотиви нападника невідомі.

Хвиля агресії відносно співробітників правопорядку в США піднялася після масових демонстрацій у зв'язку з недавніми вбивствами афроамериканців в Міннесоті і Луїзіані.

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