Напруга в Луїзіані: невідомий застрелив трьох поліцейських

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, інцидент стався неподалік від головного відділення поліції.

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Очевидці описують нападника як людину в чорному, з закритим хусткою особою, який відкрив стрілянину по поліцейським.

Повідомляється, що ще кілька поліцейських отримали серйозні поранення.

Місце інциденту оточено, поліція розшукує чоловіка, який стріляв. Місцеве телебачення повідомляє, що під час стрілянини на місці інциденту було не менше семи співробітників поліції.

Мер Батон-Ружа Кіп Холден закликав жителів молитися.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Батон-Руж збройні загони самооборони "Нові чорні пантери" дали відсіч поліції. По США прокотилася хвиля протестів, приводом для яких стали вбивства поліцейськими чорношкірих Филандо Кастільо в Міннесоті і Алтона Стерлінга в Луїзіані. У Далласі 25-річний чорношкірий Міка Джонсон застрелив п'ятьох поліцейських під час мітингу протесту.