Мадрид через суд домагається скасування резолюції про відокремлення Каталонії

Як заявила заступник прем'єр-міністра у тимчасовому уряді Сорайа Саєнс де Сантамарія, кабінет міністрів закликав Верховний суд королівства анулювати прийняту в середу резолюцію, а також оцінити законність дій спікера каталонського парламенту Карму Форкаделль, який дозволив відбутися голосування, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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27 липня парламент Каталонії схвалив план по виходу автономної області зі складу країни, який зокрема передбачає проведення референдуму. Як повідомляє El Mundo, ініціативу підтримали сепаратистська коаліція "Разом "за" і "Кандидати за народну єдність", які володіють більшістю в каталонському парламенті.

Парламент Каталонії 9 листопада минулого року прийняв резолюцію, що проголошує "початок процесу створення незалежної держави з республіканської формою правління". Тоді ж голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон презентував "дорожню карту" створення незалежної держави, яка передбачає прийняття нових законів, створення держструктур і проведення референдуму.

Відразу після цього уряд Іспанії звернулося до Конституційного суду, який визнав незаконними спроби Каталонії оголосити незалежність.