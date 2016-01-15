Влада Каталонії виключає проголошення незалежності в односторонньому порядку

Про це заявив новий голова уряду автономії Карлес Пучдемон, повідомляє ТАСС.

"Нашою виборчою обіцянкою не було одностороннє проголошення незалежності", - сказав глава Каталонії в четвер пізно ввечері в інтерв'ю телеканалу TV-3.

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При цьому Пучдемон зазначив, що зараз його метою є внесення змін до конституції області.

Крім того, каталонський лідер стверджував, що 47,8% голосів у підтримку сепаратистських партій за підсумками виборів 27 вересня минулого року дозволяють "почати процес" здобуття незалежності.

Хоча Пучдемон не відмовився від ідеї виходу зі складу Іспанії, він висловив думку, що необхідно шукати більшої підтримки серед каталонців з даного питання.