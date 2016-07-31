У Єревані оголосили АТО: загарбники дільниці ППС здалися владі

Про це повідомляє NewsАrmenia.

"Підрозділи спеціального призначення правоохоронних органів Вірменії своїми послідовними і погодженими діями змусили членів озброєної групи скласти зброю і здатися владі. Затримано 20 терористів. Територія патрульно-постової служби повністю звільнена", - йдеться в заяві РНБ.

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Раніше члени озброєної групи заявили, що мають намір здатися владі і після цього будуть вважати себе військовополоненими.

Люди, що захопили 17 липня будівлю поліції, вимагали відставки влади та звільнення їх лідера, учасника карабаської війни Жирайра Сефіляна, заарештованого близько місяця тому за підозрою в незаконному зберіганні зброї.