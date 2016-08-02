У Техасі студентам дозволили носити вогнепальну зброю в коледжі
В американському штаті Техас студентам із 21 року дозволили проносити зброю в кампуси та будівлі коледжів.
Тим не менш, на спортивні арени і у хімічні лабораторії зі зброєю, як і раніше, не можна буде заходити, передає ВВС. Подібні закони вже діють в семи інших штатах.
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Це рішення розкололо техаську університетську спільноту: багато чиновників, викладачі і студенти вважають, що привабливість вищих навчальних закладів штату може помітно впасти після вступу в силу цього законодавчого акту.
На їх думку, закон лише сприяє зростанню насильства, а студент зі зброєю в аудиторії самим фактом своєї присутності може придушувати свободу самовираження однокурсників.
Однак прихильники нового закону бачать в ньому підтримку закріплених в конституції країни громадянських прав і стверджують, що заборона на зброю у навчальних приміщеннях і кампусах робить університети більш уразливими перед обличчям озброєних зловмисників.