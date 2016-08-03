У Мексиці вбито третього мера за два тижні

Це вже третій мер, убитий в країні за останні два тижні, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він був знайдений мертвим біля свого автомобіля. Його секретаря, яка їхала в тій же машині, на місці злочину, коли туди приїхала поліція, не було. Її місцезнаходження в даний момент невідомо. Поки не називається і мотив нападу.

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У минулому році Завалу побили, пограбували і тримали заручником у власному будинку місцеві бандити.

У липні від рук злочинців загинули два мера мексиканських міст, один з яких неодноразово звертався до центральної влади з проханням про захист після погроз від членів мафії.

Згідно з даними Асоціації мерів Мексики, з 2003 року було вбито 40 градоначальників, сім людей тільки но обраних, але які ще не встигли вступити на посаду мера, і 32 колишніх глави міста.

У січні цього року мер міста Теміско в штаті Морелос була застрелена на очах у своєї сім'ї менше, ніж через добу після того, як вона приступила до своїх обов'язків.