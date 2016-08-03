Обдурений будівельник Керченського мосту розповів про рабські умови праці

Понад 600 кілометрів довелося долати пішки і на попутках жителю Челябінської області РФ В'ячеславу Абдулліну, який добирався додому з анексованого Криму – з будівництва Керченського мосту, пише Радіо Свобода.

По дорозі він три дні харчувався тим, що зміг знайти в лісі або на полях. Грошей з собою у Абдулліна не було: на "головному російському будівництві" за місяць важкої роботи йому заплатили всього три тисячі. Щоб повернути чоловіка додому його дружині навіть довелося взяти мікрозайм.

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"Я просто поїхав, тому що там немає сенсу працювати, там кидалово на гроші", - розповідає В'ячеслав Абдуллін. "Там будівництво не контролюється ніким. Ти там як в рабстві знаходишся: працюєш, постояти не можеш, не можеш посидіти. Навіть якщо тобі чекати півгодини, поки привезуть будматеріал, якщо будеш стояти – тебе звільнять. Присядеш – тебе звільнять. Ти повинен щось робити, хоч дошки туди-сюди перекладай, хоч каміння кидай туди-сюди. Ні води, нічого там немає. Воду якщо привезуть – це нормально буде, не привезли – там попити навіть ніде".

У В'ячеслава в Златоусті троє дітей і дружина. Живе родина у маленькій кімнаті, куди їх тимчасово пустили знайомі. Свій будинок Абдулліни втратили ще минулої осені: він згорів. Родина стоїть у черзі на тимчасове та постійне житло. В одному списку вони п'яті, у другому – 1144. Але вже в кінці серпня їм потрібно з'їхати з кімнати, так як її здали студентам.

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Замість кімнати В'ячеслав і Оксана хотіли зняти собі і дітям двокімнатну квартиру і вже навіть знайшли варіант, домовилися з господарями.

Гроші на оренду глава сімейства і сподівався заробити на будівництві Керченського мосту. У рідному Златоусті вдавалося заробити лише 10-12 тисяч в місяць. А в Криму пообіцяли заплатити майже 50. Оголошення про наймання від іжевської фірми "Ліберті" показували на місцевому телебаченні.

"Мені відразу сказали, що п'ять тисяч в місяць дається як добові. Зарплата, сказали, на руки чистими буде 47 тисяч. Два рази в день харчування, проїзд, робоча форма, проживання – нічого не вираховується. Але, коли на місце приїхали, буквально через тиждень з'ясувалося, що за все вираховують", – розповідає В'ячеслав Абдуллін.

За розповідями робітників, які приїхали у Крим раніше, компанія за рік будівництва вже 8 разів змінила назву. Зарплати людям затримують, або не виплачують зовсім. Але багато хто не їде – на зворотну дорогу немає грошей.

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"Тому що всі вони здалеку, в містах зараз мало роботи. Там були такі: приїжджали, відразу бачили, що відбувається, на наступний день назад їхали – ті, у кого є гроші. А у кого немає грошей, що їм робити?", – скаржиться будівельник. – "Там же з далеких місць всі, з Красноярська, з Оренбурзької області, взагалі з усієї Росії. Ось як він піде? Я, наприклад, можу витримати дорогу, йти, не їсти скільки-то днів. А інша людина не може. Хтось боїться по дорозі йти: хто його знає, що може статися вночі на трасі? Ось через це вони і працюють там".

Техніка безпеки, за словами Абдулліна на будівництві мосту майже не дотримувалася.

"Шторм сильний був, нам доводилося все одно лазити. Ми конструкцію збирали, а зварювальники приварювали.Там же на висоті працюєш, рятувальний жилет ще якийсь давали, хоча я б не сказав, що це рятувальний жилет. А страховку взагалі не видавали, і без різниці всім, як ти будеш працювати. Скажуть, що робити, ти полізеш і будеш робити".

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Коли прийшов час розрахунку за відпрацьований місяць і трансфер додому, В'ячеславу і його земляку Олексію Логінову відмовили у виплатах. У компанії, що відправила чоловіків на головну будівництво Росії, трубку не взяли, а в Криму платити відмовилися. Довелося йти додому пішки.

"Спочатку на поромі дісталися на бік Тамані і потім пішли пішки. Де на попутках доїжджали, де пішки йшли. Ночували в лісопосадці, кукурудзу їли. Що попадеться. Вишні, яблука траплялися. А що ще там є? Потім дружина мені вислала гроші вже в Міллерово Ростовської області. Я доїхав до Пензи, звідти до будинку", – розповідає В'ячеслав.

Трудові договори, що Олексій і В'ячеслав уклали з іжевською компанією "Ліберті", залишилися в Криму: їх у робочих відібрали, як тільки ті прибули на майданчик.

"На цьому побудована вся ця робота на Керченському мосту. Щоб звільнити людей, отримати за них якісь гроші і вигнати без будь якої допомоги, дотацій. Намагаються людей просто ламати через те, що вони знаходяться дуже далеко від дому, і у них немає коштів, щоб поїхати додому. Над людьми просто знущаються", – упевнений уралець.

Додзвонитися до цієї фірми не вийшло: єдиний телефон, вказаний в інтернеті, відключений. Автовідповідач повідомляє, що абонент в мережі не зареєстрований.