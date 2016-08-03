Неповага президента Чехії до законодавства послаблює всю Європу - єврокомісар

Про це заявив єврокомісар з цифрової економіки і суспільства Гюнтер Еттінгер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Я думаю, що нам має бути соромно, що ми не можемо прийняти 300 тис. осіб, які опинилися в пастці в сирійському Алеппо", - зазначив він.

"Звичайно, я дуже добре розумію, що Чеська Республіка історично не заклала так багато причин для надання притулку в Конституції, як ми", - сказав Еттінгер.

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"Але квоти для біженців були схвалені переважною більшістю голосів та європейським законодавством", - підкреслив єврокомісар.

"Неповага президента Земана до європейського законодавства послаблює всю Європу в цілому", - підкреслив Еттінгер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан хоче, щоб питання прийому мігрантів в країни обговорювалося парламентом.