Керрі заявляє, що США проведуть низку проектів у Середній Азії

3 серпня Джон Керрі зустрівся у Вашингтоні з п’ятьма міністрами закордонних справ у так званій групі «1 + С5», куди входять Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а також США, передає Радіо Свобода.

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У своєму вступному слові Керрі заявив, що уряд США сприятиме зміцненню регіональної співпраці щодо боротьби з тероризмом, торгівлі та транспорту та виділив 15 мільйонів доларів на підвищення екологічно чистих енергетичних проектів у регіоні.

Група вперше зустрілася у цьому складі у листопаді 2015 року. Тоді зустріч відбулася в Узбекистані.