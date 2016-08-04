Біженці влаштували бійку в центрі з питань міграції в Німеччині

00:01, 04 серпня 2016
Світ
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У Німеччині біженці з Сирії та Лівану влаштували бійку в офісі Федерального відомства з питань міграції (BAMF).

REUTERS

Інцидент стався 1 серпня, відео бійки з'явилося на YouTube, пише Лента.ру.

За даними газети Rheinische Post, яка посилається на поліцію, у бійці в залі очікування брали участь вісім осіб у віці від 14 до 37 років, в тому числі одна жінка.

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П'ятеро осіб доставлені в лікарні з легкими травмами. Співробітники правоохоронних органів затримали трьох, але пізніше їх відпустили.

Що стало причиною бійки, не повідомляється.

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