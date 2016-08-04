Біженці влаштували бійку в центрі з питань міграції в Німеччині
00:01, 04 серпня 2016Світ
265 0
У Німеччині біженці з Сирії та Лівану влаштували бійку в офісі Федерального відомства з питань міграції (BAMF).
REUTERS
Інцидент стався 1 серпня, відео бійки з'явилося на YouTube, пише Лента.ру.
За даними газети Rheinische Post, яка посилається на поліцію, у бійці в залі очікування брали участь вісім осіб у віці від 14 до 37 років, в тому числі одна жінка.
Читайте такожСуд ЄС заборонив відправляти у в'язницю нелегальних мігрантів
П'ятеро осіб доставлені в лікарні з легкими травмами. Співробітники правоохоронних органів затримали трьох, але пізніше їх відпустили.
Що стало причиною бійки, не повідомляється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter