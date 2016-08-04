У турецькій Анталії прогримів вибух, є постраждалі (фото)

В результаті інциденту легкі поранення отримали щонайменше дві людини, повідомляє з посиланням на турецькі ЗМІ Російська служба ВВС.

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Вибуховий пристрій спрацював увечері в середу неподалік від площі Республіки. В цей час там відбувався мітинг прихильників Ердогана, які засуджували нещодавню спробу перевороту.

У поліції повідомляють, що, швидше за все, це був саморобний вибуховий пристрій. За фактом події проводиться розслідування.

Цього тижня в різних містах Туреччини проходять акції на підтримку влади і проти учасників спроби військового перевороту 15 липня. Як очікується, заключна акція відбудеться у неділю, 7 серпня, в Стамбулі, в ній візьме участь сам Ердоган та інші офіційні особи.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей.

Незабаром прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль. Після заколоту в Туреччині були затримані майже 26 тисяч осіб, серед них військовослужбовці, судді та працівники сфери освіти, а вченим був тимчасово заборонений виїзд з країни.

В організації перевороту уряд Туреччини звинувачує послідовників імама Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США. Після перевороту уряд розпорядився закрити понад 1 тис. приватних освітніх установ і 15 вузів.