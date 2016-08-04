У Туреччині після спроби військового перевороту затримано майже 26 тисяч осіб
Влада Туреччини після спроби військового перевороту затримала 25 тис. 917 осіб.
Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Эфкан Ала, повідомляє агентство Anadolu.
Зокрема, з них під варту були взяті 13 тис. 419 осіб.
Також міністр зазначив, що у 74 562 тис. осіб були анульовані паспорта після заколоту.
Эфкан Ала уточнив, що в результаті заколоту були вбиті 238 осіб, ще 2 тис. 917 осіб постраждали.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Незабаром прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.
Після заколоту в Туреччині були затримані десятки тисяч людей, в тому числі військовослужбовці, судді та працівники сфери освіти, а вченим був тимчасово заборонений виїзд з країни.
В організації путчу уряд Туреччини звинувачує послідовників імама Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США.
Після перевороту уряд Туреччини розпорядилося закрити понад 1 тис. приватних освітніх установ і 15 вузів.