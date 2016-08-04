У Туреччині після спроби військового перевороту затримано майже 26 тисяч осіб

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Эфкан Ала, повідомляє агентство Anadolu.

Зокрема, з них під варту були взяті 13 тис. 419 осіб.

Також міністр зазначив, що у 74 562 тис. осіб були анульовані паспорта після заколоту.

Эфкан Ала уточнив, що в результаті заколоту були вбиті 238 осіб, ще 2 тис. 917 осіб постраждали.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Незабаром прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Після заколоту в Туреччині були затримані десятки тисяч людей, в тому числі військовослужбовці, судді та працівники сфери освіти, а вченим був тимчасово заборонений виїзд з країни.

В організації путчу уряд Туреччини звинувачує послідовників імама Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США.

Після перевороту уряд Туреччини розпорядилося закрити понад 1 тис. приватних освітніх установ і 15 вузів.