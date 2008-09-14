Падіння Боїнгу могло бути пов'язане із спалахом правого двигуна

За попередніми даними, падіння Boeing-737 було пов`язане з технічними несправностями і спалахом правого двигуна, заявив голова Слідчого комітету (СК) при прокуратурі Росії Олександр Бастрикін, який сьогодні прибув до Пермі і провів першу нараду слідчої групи, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал "Вести".

"Судячи з огляду місця події, який провели співробітники СК при прокуратурі, падіння літака, ймовірно, було пов`язане з технічними несправностями і спалахом правого двигуна. Багато що на це вказує", - зазначив О.Бастрикін.

Як раніше повідомив глава Уральської транспортної прокуратури Павло Кукушкін, слідство розглядає близько десяти версій авіакатастрофи, основними з яких вважаються "людський чинник" і технічна несправність літака. Точніше судити про причини катастрофи, за його словами, можна буде тільки після розшифровки записів "чорних ящиків", які, "деформовані, але не обгоріли". Два бортові самописці вже передано до Москви в Міжнародний авіаційний комітет (МАК) для розшифровки.