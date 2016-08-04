Вчені склали рейтинг екзопланет, потенційно придатних для життя
Астрономи з Університету Арізони нарахували 216 екзопланет, знайдених в останні роки за допомогою телескопа Kepler, які лежать всередині так званої зони населеності.
Каталог таких екзопланет прийнятий до публікації в науковому журналі Astrophysical Journal, інформує "Газета.Ru".
Читайте такожВчені виявили на Місяці сліди давнього зіткнення з протопланетою
Зона населеності - умовна область орбіт, всередині якої на планеті досить тепло і не жарко, щоб на поверхні її могла існувати вода в рідкому стані. З цих 216 планет вчені відібрали 20, максимально схожих на Землю. «Виявлення нових «землеподібних» планет, на яких могли б жити люди або інші форми життя, настільки манить, що збуджує цікавість», - пояснила член команди Наталі Хінкель.
Щоб віднести планету до зони населеності, ученим довелося проаналізувати такі її параметри, як розмір, відстань до зірки і тип самої зірки.