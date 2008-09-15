Сьогодні в Тбілісі відбудеться засідання НАТО

Делегація НАТО під керівництвом генерального секретаря альянсу Яапа де Хооп Схеффера у понеділок прибуває з дводенним візитом до грузинської столицї, повідомив РІА “Новости” представник Департаменту інформації МЗС Грузії.

У перший день візиту в Тбілісі пройде засідання за участю послів 27 країн НАТО.

Згідно з офіційною програмою, генсек НАТО зустрінеться з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, лідерами грузинської опозиції, омбудсменом Созаром Субарі, представниками неурядових організацій. Відбудуться зустрічі в парламенті Грузії, в тбіліських офісах ОБСЄ і ООН.

Схеффер відвідає Тбіліський державний університет, де зустрінеться з грузинськими студентами.

Днями в інтерв`ю телекомпанії "Руставі-2" генсек НАТО заявив, що протягом візиту буде оцінено ситуацію в Грузії після грузино-російського військового конфлікту. Схеффер зазначив, що майбутній візит "стане чинником і етапом для ухвалення рішення" щодо надання Грузії статусу країни-кандидата альянсу.

Він зауважив, що НАТО не може надати Грузії пряму військову допомогу, але країни Північноатлантичного альянсу на рівні двосторонніх відносин можуть надати Грузії матеріальну допомогу.

Візит делегації НАТО завершиться 16 вересня.