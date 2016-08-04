Турецький президент анонсував "чистки" серед підприємців

"Безсумнівно, ця організація має відростки у світі бізнесу, - заявив Ердоган під час виступу у торговій палаті в Анкарі. - Ми націлені повністю відрізати всі бізнесові зв'язки цієї організації", - сказав турецький президент, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Ердоган наголосив, що кожен цент, який заробляє рух Гюлена, "є кулею, зарядженою у ствол, щоби бути вистріленою по цій нації. Як ми не терпимо тих, хто стріляє цими кулями, так само ми не пробачимо тим, хто ці кулі фінансував", сказав президент.

Прихильники Гюлена, який проживає в США, справді володіють школами, благодійними організаціями та компаніями по всьому світу, однак сам Гюлен заперечує будь-яку причетність до перевороту.

Бізнес Туреччини не є першою сферою, яка зазнає "чисток". Як повідомлялося, в Туреччині тривають масові звільнення через підозри у зв'язках із рухом Гюлена: вже звільнено близько 70 тис. осіб, які працювали в медіа, освіті, сфері охорони здоров'я та служили у війську. Понад 18 тис. осіб затримано або заарештовано через підозру у підтримці путчу.

Водночас прем'єр-міністр країни Біналі Їлдирим заявив, що Туреччина представить пакет реформ, спрямованих на заохочення інвестицій. Зокрема йдеться про скасування податків на інвестиції. Таким чином, уряд намагається посилити впевненість міжнародних інвесторів у стійкості економіки своєї країни.