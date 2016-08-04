Стамбульський суд видав дозвіл на затримання "натхненника" путчу Фетхуллаха Гюлена
16:58, 04 серпня 2016Світ
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Суд Стамбула заочно заарештував опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, що проживає в США.
REUTERS
Про це повідомляє "Анадолу".
У повідомленні йдеться, що підставою для цього рішення стала спроба перевороту в Туреччині.
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Напередодні в Туреччині затримали ключового соратника Гюлена.
У ніч на 16 липня в Туреччині відбулася спроба військового перевороту. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган наказав закрити понад тисячу приватних шкіл, які можуть бути пов'язані з ісламським проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого звинувачують в організації спроби перевороту.
Влада Туреччини вже подавала запит США про видачу Гюлена, який проживає у Штатах.
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