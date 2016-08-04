Стамбульський суд видав дозвіл на затримання "натхненника" путчу Фетхуллаха Гюлена

Про це повідомляє "Анадолу".

У повідомленні йдеться, що підставою для цього рішення стала спроба перевороту в Туреччині.

Читайте такожУ Кремлі розповіли, про що будуть говорити Путін і Ердоган під час першої після кризи зустрічі

Напередодні в Туреччині затримали ключового соратника Гюлена.

У ніч на 16 липня в Туреччині відбулася спроба військового перевороту. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган наказав закрити понад тисячу приватних шкіл, які можуть бути пов'язані з ісламським проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого звинувачують в організації спроби перевороту.

Влада Туреччини вже подавала запит США про видачу Гюлена, який проживає у Штатах.