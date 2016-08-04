Комітет сенату Бразилії підтримав імпічмент Русеф

Як передає BBC, 14 членів комітету з 21 висловилися за, проти виступили 5. Вони голосували за доповіддю Антоніу Анастасіа, що виступив зі звинуваченнями проти Русеф і аргументами на користь імпічменту.

Це рішення формально ні до чого не зобов'язує сенат, однак ставить Русеф ще ближче до остаточної відставки.

Русеф звинувачують у приховуванні справжнього розміру дефіциту бюджету країни з метою домогтися збільшення державних витрат.

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Сама колишній президент категорично відкидає звинувачення і вважає справу політично мотивованою.

12 травня сенат Бразилії проголосував за початок імпічменту Русеф і негайне відсторонення її від посади.

9 серпня щодо доповіді Анастасіа проголосує вся верхня палата, після чого розпочнеться фінальна стадія процесу імпічменту. Як очікується, остаточна доля Русеф вирішиться в кінці серпня - початку вересня.