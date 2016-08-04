Комітет сенату Бразилії підтримав імпічмент Русеф
Комітет з питання імпічменту бразильського сенату рекомендував верхній палаті парламенту назавжди усунути Ділму Русеф від посади президента країни у справі про порушення бюджетного законодавства.
Як передає BBC, 14 членів комітету з 21 висловилися за, проти виступили 5. Вони голосували за доповіддю Антоніу Анастасіа, що виступив зі звинуваченнями проти Русеф і аргументами на користь імпічменту.
Це рішення формально ні до чого не зобов'язує сенат, однак ставить Русеф ще ближче до остаточної відставки.
Русеф звинувачують у приховуванні справжнього розміру дефіциту бюджету країни з метою домогтися збільшення державних витрат.
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Сама колишній президент категорично відкидає звинувачення і вважає справу політично мотивованою.
12 травня сенат Бразилії проголосував за початок імпічменту Русеф і негайне відсторонення її від посади.
9 серпня щодо доповіді Анастасіа проголосує вся верхня палата, після чого розпочнеться фінальна стадія процесу імпічменту. Як очікується, остаточна доля Русеф вирішиться в кінці серпня - початку вересня.