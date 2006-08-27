Ізраїльські вертольоти розбили ракетами броньовик Reuters

Ізраїльські ВПС завдали сьогодні нового удару по сектору Газа, вертольоти випустили дві ракети. У передмісті адміністративного центру Шаджая пошкоджена броньована автомашина, що належить агентству Reuters.

Поранено п`ять осіб, які знаходилися поза автомобілем, зокрема двоє журналістів, повідомляє NEWSru. Один із них - оператор Reuters, інший - репортер однієї з арабських телекомпаній. За свідченням лікарів, усі постраждалі отримали легкі осколкові поранення й направлені до лікарні.

Журналісти займалися своєю професійною діяльністю - знімали репортаж про проникнення ізраїльських підрозділів на палестинську територію.

Ізраїльські військові визнали свою причетність до обстрілу. Не розгледівши пізнавальні знаки - логотип агентства і написи TV, військові вирішили, що автомобіль являє для них "безпосередню загрозу" й викликали авіацію.

Свідки стверджують, що на машині білого кольору великими літерами трьома мовами - англійською, арабською та івритом - було написано Reuters і TV.