У Нью-Йорку починає роботу 63-я сесія Генасамблеї ООН

Чергова, 63-а сесія Генеральної Асамблеї (ГА) ООН сьогодні почне свою роботу в штаб-квартирі Об`єднаних Націй у Нью-Йорку, передає ІТАР-ТАСС.

За пропозицією регіональної групи країн Латинської Америки та Карибського басейну її головою обрали колишнього міністра закордонних справ Нікарагуа Мігеля д`Еското БРОКМАННА.

Планується, що під час сесії розглянуть понад 160 пунктів порядку денного. Серед них такі теми, як забезпечення миру та безпеки, боротьба з тероризмом, захист прав людини й охорона довкілля, питання соціального та економічного розвитку. Делегати ГА продовжать початий на попередніх сесіях розгляд питань, що стосуються реформування Ради Безпеки ООН, активізації роботи самої Організації, а також боротьби з ВІЛ/СНІД.

Традиційно в рамках нової сесії відбудеться загальнополітична дискусія. Цього разу вона припадає на період з 23 вересня до 1 жовтня. Очікується, що в загальних дебатах візьмуть участь понад 120 глав держав і урядів. У перший день загальнополітичної дискусії з трибуни ГА ООН виступлять, зокрема, президенти Бразилії, США, Франції, Сербії, Аргентини та Ірану.