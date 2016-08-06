В результаті пожежі в барі у Франції загинули 13 осіб
06:11, 06 серпня 2016Світ
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Не менше 13 людей загинули в результаті пожежі в барі у французькому Руані.
В результаті пожежі в барі у Франції загинули 13 осіб / twitter.com/betty_debeketch
Про це повідомляє CNN.
Пожежа сталася у барі Le Cuba Libre. Пожежникам знадобилося півгодини, щоб загасити загоряння.
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Відзначається, що вік загиблих становить від 18 до 25 років. У момент події в закладі відзначали день народження.
За деякими даними, в закладі стався "випадковий вибух".
Одинадцятьох свідків доставили до поліції, щоб взяти у них свідчення.
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