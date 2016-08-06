В результаті пожежі в барі у Франції загинули 13 осіб

06:11, 06 серпня 2016
Світ
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Не менше 13 людей загинули в результаті пожежі в барі у французькому Руані.

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Про це повідомляє CNN.

Пожежа сталася у барі Le Cuba Libre. Пожежникам знадобилося півгодини, щоб загасити загоряння.

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Відзначається, що вік загиблих становить від 18 до 25 років. У момент події в закладі відзначали день народження.

За деякими даними, в закладі стався "випадковий вибух".

Одинадцятьох свідків доставили до поліції, щоб взяти у них свідчення.

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