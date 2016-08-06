В результаті пожежі в барі у Франції загинули 13 осіб

Про це повідомляє CNN.

Пожежа сталася у барі Le Cuba Libre. Пожежникам знадобилося півгодини, щоб загасити загоряння.

Читайте такожВ ході атаки на кафе в Бангладеш вбито 26 людей. Всі загиблі заручники - іноземці

Відзначається, що вік загиблих становить від 18 до 25 років. У момент події в закладі відзначали день народження.

За деякими даними, в закладі стався "випадковий вибух".

Одинадцятьох свідків доставили до поліції, щоб взяти у них свідчення.