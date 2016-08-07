У Стамбулі відбувся масовий мітинг прихильників чинної влади (фото)

В ході мітингу в Стамбулі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову звинуватив в організації держперевороту проповідника і громадського діяча Фетхуллу Гюлена, який живе в США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Ердоган також закликав "зруйнувати організовану Гюленом мережу" законними методами і пообіцяв відновити в країні смертну кару, якщо за це проголосує парламент.

За деякими даними, на мітинг у Стамбулі під назвою "Демократія і мученики", який був влаштований в знак протесту проти організованої в липні спроби державного перевороту, зібралися понад мільйон людей.

Цю акцію називають кульмінацією серії багатотисячних демонстрацій на підтримку Ердогана, які проходили по всій Туреччині останні три тижні.