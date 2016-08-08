У Малі в результаті підриву автомобіля загинув миротворець ООН
05:16, 08 серпня 2016Світ
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Один миротворець ООН загинув, ще четверо отримали поранення в результаті підриву автомобіля на півночі Малі.
REUTERS
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
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Як наголошується в повідомленні Багатопрофільної комплексної місії ООН по стабілізації в Малі, інцидент стався в регіоні Кідаль - приблизно в 11 км на південь від траси, що сполучає населені пункти Агельхок і Анефис.
За даними Місії, автомобіль миротворців підірвався на саморобному вибуховому пристрої або на міні.
Національна приналежність потерпілих співробітників поки не уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, п'ять миротворців ООН були вбиті у неділю, 29 травня, в центральній частині Малі. Це сталося, коли представники місії потрапили в засідку.
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