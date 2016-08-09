Трамп обіцяє рекордно знизити корпоративні податки в США

Згідно з планом Трампа, жодна з американських компаній не буде платити податок 15% від доходів свого бізнесу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Трамп також запропонував скоротити максимальний оподаткування в країні з нинішніх 40% до 33%.

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Крім того, кандидат-республіканець пропонує прибрати ряд лазівок, які дозволяють багатим інвесторам з Уолл-стріт платити більш низькі податки.

При цьому Трамп практично не навів конкретних деталей того, яким чином він розраховує заповнити недолік надходять до бюджету коштів, який виникне при зниженні податків.

В ході свого виступу в Економічному клубі Детройта Трамп назвав свою суперницю - кандидата від демократів Хілларі Клінтон - "кандидатом минулого", а свої передвиборчі плани назвав "кампанією майбутнього".

Клінтон у відповідь назвала економічні пропозиції Трампа неефективними і зазначила, що вони не допоможуть поліпшити життя більшої частини американців.

Пізніше на цьому тижні Клінтон повинна озвучити свої економічні пропозиції.

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп, в разі свого обрання, має намір підвищити податки для багатих.