Лукашенко домовився з Європою про захист від Москви?

Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає "абсолютно ідіотськими" припущення про те, що дії Росії відносно Грузії є небезпечним прецедентом для Мінська.

"Не дай Боже, Росія спробує піти на подібні кроки відносно Білорусії. При такому неймовірному розвитку подій у Європи буде повне право протистояти Росії, не обмежуючи себе в методах і засобах тиску", - цитує ВВС заяву білоруського лідера в інтерв`ю британській діловій газеті The Financial Times.

Лукашенко визнав, що викликав роздратування Москви, не визнавши незалежність Південної Осетії і Абхазії, пише Newsru. При цьому президент Білорусії не виключив подібних кроків і в майбутньому, заявивши, що новий парламент, вибори до якого відбудуться наприкінці вересня, повинен мати можливість висловлювати свою думку із цього приводу.

За його словами, Захід має активніше брати участь в справах колишнього Радянського Союзу, оскільки саме вплив Заходу виявився основною причиною, з якої держави на території колишнього СРСР не визнали незалежність Південної Осетії і Абхазії слідом за Росією.