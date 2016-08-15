У США оголосили про початок процесу над російським хакером, сином депутата Держдуми

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що в понеділок почнеться процедура вибору присяжних для федерального суду над Романом Селезньовим, батько якого Володимир Селезньов представляє в нижній палаті російського парламенту популістську націоналістичну партію, так звану Ліберально-демократичну партію Росії на чолі з Володимиром Жиріновським.

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За повідомленням обвинувачення, воно має намір подати судові докази, що Селезньов здобував дані про картки покупців, вламуючись у комп’ютерні касові системи піццерій у Вашингтоні та інших закладів. За цими повідомленнями, протягом кількох років він зламав такі системи понад 200 закладів і скористався викраденими даними карток, щоб здійснити незаконні операції на суму приблизно у 170 мільйонів доларів.

Адвокати Селезньова, зі свого боку, стверджують, що прокурори не довели зв’язку між цими діями і їхнім підзахисним. Вони також заявляють, що коли агенти спецслужб США затримували Селезньова на Мальдівах 2014 року, вони могли сфальсифікувати свідчення з його комп’ютера.

Звинувачення проти Романа Селезньова в кібершахрайстві у США винесли ще 2011 року.

Його затримання на Мальдівах викликало різку критику Москви, яка звинуватила США у «викраденні» Селезньова і в «недружньому кроці».